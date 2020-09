La amenaza de Donald Trump a la NFL y MLB

ESTADOS UNIDOS.- Las protestas hechas por jugadores, entrenadores y organizaciones de la NBA hacia el racismo mantiene molesto a Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos que ya respondió al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario mandó un mensaje a la NFL y a la MLB, en donde espera que en ninguna Liga haya más protestas, pues eso haría bajar categóricamente el rating de sus transmisiones.

People are tired of watching the highly political @NBA. Basketball ratings are WAY down, and they won’t be coming back. I hope football and baseball are watching and learning because the same thing will be happening to them. Stand tall for our Country and our Flag!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020