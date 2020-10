¿Ya salió la lista? Ironiza Chicharito convocatoria del Tri

ESTADOS UNIDOS.- El irregular paso de Javier Hernández con el LA Galaxy se reflejó en la más reciente lista de convocados de Gerardo Martino, en donde presume ser una de las ausencias más vistosas.

Al respecto habló el propio ‘Chicharito’, quien recibió el cuestionamiento de manera burlona, pero aceptando la mejoría que tiene que presentar si anhela regresar al Tricolor.

“¿Ya salió la lista?, Si no estoy en la lista hay que seguir trabajando para volver a aparecer; si no estoy convocado no tengo opinión más que desearle lo mejor a la Selección«, mencionó.

Contrario a Hernández, jugadores que también militan en la MLS como Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan Dos Santos, sí vieron su nombre en la convocatoria que viajará este jueves en la noche a Ámsterdam, en donde enfrentarán dos partidos amistosos, el primero ante Holanda y el segundo frente a Argelia.

En el caso específico del Chícharo, arrastra ya un año sin portar la camiseta de la Selección Nacional, obviamente, esto acumulado entre la inactividad de Fechas FIFA durante las más reciente época de pandemia.

