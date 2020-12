Diego Armando Maradona alcanzó a despedirse de su hijo

ARGENTINA.- Pasan los días y más detalles ligados a Diego Armando Maradona suceden, alrededor suyo y también de toda su familia.

Antes de fallecer, Diego pasaba por problemas psicológicos y esto hizo acercarse un poco a Diego Fernando, uno de sus cinco hijos. El hoy occiso tuvo comunicación con Mario Baurdy, actual pareja de Verónica Ojeda, madre del niño de siete años, y le pidió de favor que cuidara del pequeño, en algo que a todas luces sonó a despedida.

«Hola Mario, habla Diego. Yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos. Me cuidas a mi ángel, que no tiene parangón (comparación) con nada. Tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana», dijo el argentino a través de un audio.

La quinteta de hijos dejados por Diego Armando Maradona son: Diego Armando Maradona Sinagra, Giannina, Dalma, Jana y Diego Fernando.

