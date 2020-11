Internan a Diego Armando Maradona en clínica argentina

ARGENTINA.- Diego Armando Maradona, ídolo argentino y actual técnico del Gimnasia y Esgrima de La Plata, fue internado en una clínica platense. Según informes de Sebastián Vignolo de ESPN, el exfutbolista no recibirá ninguna intervención de urgencia, sino más bien una revisión para ver cómo se encuentra emocionalmente, ya que el tema de la pandemia le ha afectado en ese aspecto.

“Me minimizaron el hecho, no me hablaron de urgencia. Me hablaron de algo más emocional y anímico que físico o de salud. No lo veían bien anímicamente (a Maradona) y le van a controlar los valores. Te estremece. Le tenemos cariño, afecto y admiración. Lo veíamos el otro día que fue a la cancha e inmediatamente se lo llevaron”, dijo el periodista.

Por su parte, Marcelo Sottile y Marcelo Benedetto añadieron información al especificar que el ‘Pelusa’ fue recibido en el Sanatorio Ipensa antes de las 19:00 horas. Ahí tratarán de bajar el grado de medicación.

El pasado viernes, Maradona estuvo presente en el partido Gimnasia-Patronato en el debut de la Copa Liga Profesional, sin embargo, el estratega se tuvo que ir iniciado el encuentro que además tuvo fecha el día de su cumpleaños.

