‘No es influencer’: Pietrasanta tundió al Chicharito

CIUDAD DE MÉXICO.- El actual momento que vive Javier Hernández con el LA Galaxy de la MLS no es nada satisfactorio para aficionados y periodistas mexicanos, quienes día con día cuestionan ese pobre nivel que el Chicharito ha ofrecido desde que llegó al futbol estadounidense.

Una de las críticas más recientes y más severas la lanzó Jorge Pietrasanta, narrador de ESPN, quien aseguró que el único culpable del bajo nivel futbolístico de Hernández es él mismo, a quien además pidió, abandonar su faceta de influencer.

«La culpa del bajo rendimiento de Chicharito, es de Chicharito, no hay ni para dónde hacerse. El Chicharito puede regresar a ser lo que era, no le podemos borrar su pasado, pero es decisión de él, que entienda el Chicharito que no es influencer, es jugador de futbol», afirmó el panelista.

Otra persona que recibió su tunda, pero ahora por parte de José Luis Sánchez Solá, fue Diego Dreyfus, coach de vida del Chicharito que, para el exTelevisa Deportes, no es nada más que un estafador.

«Chicharito no tiene tutor, (Diego Dreyfus) ese no es tutor, es un charlatán», puntualizó el extécnico del Puebla.

