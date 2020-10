Revientan a Mishelle Herrera por reírse de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de su cuenta de Twitter, Mishelle Herrera, mejor conocida por ser la hija de Miguel Herrera, entrenador del Club América, realizó un desafortunado comentario que le ha traído una ola de críticas e insultos por parte de la afición futbolera del país.

Resulta que este 2 de octubre, Mishelle cumple un año colaborando en TUDN, situación que celebró de forma controversial al mencionar que, sin importar la pandemia y sus haters, ella vive al máximo su momento en la televisora de Chapultepec.

«Hoy cumplo 1 año en #TUDN, un año de cumplirle el sueño a esa niña de 8 años y no, no ha sido fácil pero me rio de la pandemia y de los haters, porque hoy festejé un año en la cabina haciendo lo que más me gusta», escribió la influencer.

Fue justamente la acción “reír”, la cual no fue concebida por sus seguidores y demás usuarios, quienes no tardaron en responderle su error, al burlarse de un grave problema que ha ocasionado mucha desgracia a personas de todas partes del mundo.

Eso de la comunicación, no es lo suyo… 🤔 — juan s c (@JuanSnCs) October 2, 2020

Felicidades xq tienes trabajo, millones no lo tienen y no pueden llevar alimento a casa constante, ellos no pueden reir de la pandemia como tu, no es tu culpa, pero tu comentario es el prototipo de los que por fortuna hoy tienen todo (trabajo) tantita empatia nada mas 😉 Saludos — Juan Mendoza (@JuanMendozaV11) October 2, 2020

De acuerdo o no se respetan los comentarios, pero reírte de una pandemia con todo el dolor que lleva implícito es de una mente con serio retraso. Pensarlo es tonto, pero atreverse a escribirlo valiendote todo es cinismo y estupidez. — Aguila17 (@Aguila1710) October 2, 2020

Un sueño cumplido gracias a ser hija de quien eres, sino ni en algún canal de provincia te aceptarían. — 🇺🇦 Angel Azulcrema 🟡 (@_angelazulcrema) October 2, 2020

Otra de las cosas que le recordaron a Mishelle fue que mantuviera los pies sobre la tierra, pues afirmaron que si por algo pertenece a TUDN es gracias a lo que su padre representa para la empresa dueña del Club América.

