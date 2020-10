Rubens Sambueza, cerca de finalizar su curso de entrenador

TOLUCA.- Rubens Sambueza sabe que la carrera del futbolista profesional es muy corta y debido a ello, decidió prepararse para algún día después de retirado, regresar a las canchas como entrenador técnico.

En una charla con TUDN, el volante del Toluca confesó que le resta año y medio para finalizar el curso, mismo que está tomando en la academia de César Luis Menotti, histórico personaje del futbol argentino.

«Me falta todavía un año y algunos meses para terminarlo, pero me gustaría seguir ligado al futbol. No sé si podré ser entrenador. Creo que para serlo también hay que tener una capacidad muy importante y hay que prepararse bien porque no es nada fácil lidiar con muchos jugadores que tienen diferentes pensamientos», comentó el futbolista de 36 años.

A pesar de ser todo un veterano, Rubens demuestra semana tras semana que es uno de los jugadores más técnicos y determinantes del futbol mexicano, capacidad que le ha servido mucho al Toluca en estos difíciles momentos.

