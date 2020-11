‘Barby’ Juárez mantiene sospechas contra Yulihan Luna

MÉXICO.- Varios días después de su sorpresiva derrota ante Yulihan ‘Cobrita’ Luna, Mariana ‘Barby’ Juárez no quita el dedo del renglón y mantiene las sospechas que la retadora había alterado sus guantes para propinar golpes más certeros.

En su Instagram, la experimentada pugilista redactó un extenso texto en donde aseguró que ella entrena con hombres, por lo que confía en lo que sus entrañas le dicen respecto a una posible trampa de Luna.

«Dios sabe porque pasan las cosas y no puedo quedarme callada. Sentí algo en la pegada y no era normal, soy una peleadora que hace sparring hasta con hombres, pero bueno, felicidades a Yulihan ,yo me tengo que levantar y analizar qué pasó. Una cosa sí les digo: jamás minimizo a las peleadoras, todas traemos una historia, cada una sabe lo que hacemos para salir adelante y no voy a agachar la cabeza, sé que hice lo que pude y no fue mi día. Gracias a todas las personas que me apoyan y a las que no también, Dios con ustedes. Papá Dios me ha levantado de más y no será la excepción», escribió Juárez dos días después de su caída en Cancún.

La derrota de la ‘Barby´ hizo que el título de Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo cambiara de cintura; ahora posa con Yulihan Luna, quien lloró de alegría luego de su victoria.

Cargando...