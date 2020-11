Javier Aguirre reveló posibles destinos de trabajo

ESPAÑA.- Luego de su destacado trabajo en el Leganés, Javier Aguirre ha figurado como el técnico mexicano más buscado del mundo. El ‘Vasco’ sabe que la oportunidad llegará en cualquier momento y eso gracias a que ya tuvo entrevistas con equipos estadounidenses, eso sin mencionar que también es pretendido en España y Japón.

«También dije que tengo oportunidades en Japón, dos oportunidades, y también en España estoy esperando acá, vivo en España, no soy muy popular pero todo mundo me conoce, me podría quedar aquí», dijo Aguirre para un canal de Estados Unidos.

Desde hace varias semanas se rumora que el extécnico del Tricolor es visto de cerca por el LA Galaxy; Aguirre no reveló nombres, pero sí aseguró que tuvo contacto con equipos de la MLS.

«Sí ya tengo varias entrevistas con equipos de la MLS, ha habido rumores pero, honestamente, sólo ha habido dos equipo que me han contactado directamente. Fui a las entrevistas, tienen mi curriculum y eso fue todo. Ahora quedan dos o tres juegos para que la liga termine, luego viene los Playoffs, estamos pensando en enero, tenemos tiempo», apuntó.

