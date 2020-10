Banda de los Wolves le canta a Raúl Jiménez

WOLVERHAMPTON.- El cariño que la afición al Wolverhampton le tiene a Raúl Jiménez es imposible de medir. Desde su llegada al equipo inglés, el atacante mexicano no se cansa de anotar goles y la tribuna de los Wolves le corresponde con mensajes y acciones de cariño absoluto.

Recientemente, Jiménez extendió su contrato con dicho club hasta el año 2024 y eso fue celebrado por la fanaticada. Ejemplo de ello lo hecho por la banda The Wolfpack Howlers, quien entonó la popular canción que la tribuna suele dedicarle a su ariete cada que se hace presente en la pizarra.

La melodía lleva por nombre ‘Sí señor’ y esta es su letra:

There’s something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas)

Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México)

Our number nine (Nuestro número nueve)

Play the ball and he’ll score everytime (Juega la pelota y anotará todo el tiempo)

Sí, Señor. Pass the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él marcará).

Esta canción está coreada al ritmo de ‘Dale Alegría A MI Corazón’ de Fito Páez, y también suele ser cantada por los hinchas del Liverpool hacia su delantero Roberto Firmino.

Cargando...