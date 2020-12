Afición revienta a TUDN y a su imitador del ‘Cuauh’

CIUDAD DE MÉXICO.- Las críticas le cayeron duro a TUDN durante el Cruz Azul-Pumas correspondiente a las Semifinales de Ida del Guard1anes 2020.

Ahora, los ánimos de la afición no fueron encendidos por ninguno de los narradores o analistas, sino más bien por el imitador de Cuauhtémoc Blanco que tuvo una participación en el entretiempo del partido.

TUDN quiere meter humor a sus transmisiones….

Esto no da risa.

El compayito no daba risa.

El imitador del Tuca no daba risa.

TUDN no sirve para este tipo de cosas. pic.twitter.com/ZWKEB4TmKE

— Zona Sin Tiburones (@Tiburonzone) December 4, 2020