León vence a Chivas y es finalista del Guard1anes 2020

LEÓN.- Con el 1-1 parcial obtenido en el Akron, León y Chivas se plantaron en el Nou Camp para definir al primer finalista del Torneo Guard1anes 2020.

Al principio del compromiso se notó la fiereza con la cual el equipo local intentó ponerse arriba lo antes posible; eran más rápidos, inteligentes y tenían más tiempo el balón que el Guadalajara, algo que a la postre le terminó afectando a la visita.

Al 17’, un gran pase a profundidad de Fernando Navarro, arrastrado y servido por Ángel Mena hacia Joel Campbell trajo el primero del partido. El delantero tico se vio sólo dentro del área y le bastó un empujón al esférico para adelantar a su equipo 1-0.

Chivas entendió que no podía seguir permitiendo embates esmeraldas, así que trabajaron para quitarle la pelota a León, y lo lograron, pero no supieron que hacer con ella. Su oportunidad más peligrosa, pero no tan clara, llegó al 31’ por medio de un centro de Uriel Antuna, quien localizó a Jesús Molina que, de meda vuelta, disparó a puerta; Rodolfo Cota se tendió a su derecha y evitó el gol.

Ya en el complemento Chivas se fue con todo al ataque y al minuto 52’ tuvieron una peligrosa jugada por sector derecho que terminó en un disparo al poste, cortesía de Alexis Vega.

Fuera de esa oportunidad y de un disparo dramático de Miguel Ponce, los de Víctor Manuel Vucetich no lograron incomodar a un Rodolfo Cota que, en muy pocas ocasiones se tendió a fondo para evitar cualquier tipo de peligrosidad.

El cronómetro se fue hasta el 90’ y el marcador se quedó estático, con el 1-0 (2-1) global favorable al León que terminó por avanzar a la Gran Final del Guard1anes 2020.

Ahora falta ver quién será el rival de los de Ignacio Ambriz, todo indica que será Cruz Azul gracias a ese 4-0 global que tiene sobre Pumas, pero eso se definirá mañana.

León regresa a una final de Liga MX luego de la disputada en el Clausura 2019, torneo en donde chocaron y terminaron sucumbiendo ante Tigres, por lo que seguramente tratarán de sacarse esa espinita ya sea ante celestes, o auriazules.

