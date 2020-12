‘No me sentí valorado’: Paul Aguilar

CIUDAD MÉXICO.- La salida de Paul Aguilar del América no se dio de la mejor manera posible con la directiva, quien al final no le otorgó a su capitán un contrato digno de un final de carrera.

El sinaloense explicó a Fox Sports que sí recibió una propuesta de extensión de contrato, pero esta era solamente de 20 días, es decir, enfocada a la Concachampions.

«Ellos quisieron extender mi contrato solamente para Concachampions, 20 días más, pensando que íbamos a llegar a la Final«, destacó Aguilar.

Aunado a eso, el defensor alegó que de haber firmado una renovación por seis meses, su salario hubiese bajado de manera exponencial, situación que terminó por echar abajo la oferta.

«El poder alargar un contrato se planteó unos días antes; me querían renovar por seis meses con el 80 o 70 menos de mi sueldo; no fue algo negociable, ellos llegaron y lo plantearon. Esa situación me molestó y me hizo enojar, creo que un jugador que estuvo tanto tiempo y se entregó tanto por la institución, no me estaban dando el valor que me merecía.

«Por eso no acepté asistir a Conchachampions, no me sentí valorado y por eso fue la decisión que dar un paso al costado. Triste, dolido por cómo se dio la situación de mi salida, pero así es la vida y el futbol», agregó Paul Nicolás, quien se fue sin ningún tipo de reproche por parte de los aficionados.

Con la azulcrema, Paul jugó un total de nueve años y conquistó tres títulos de Liga, dos de Concachampions, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

