Andrés Guardado rechazó reciente oferta del Atlas

GUADALAJARA.- No es un secreto que Andrés Guardado tenga la intención de, algún día, regresar al Atlas, club que lo debutó como profesional en el año 2005. Sin embargo, esa no es una posibilidad al menos por este momento.

Según propias declaraciones de Alejandro Irarragorri, dueño de los Rojinegros, existieron pláticas con el ‘Principito’ para intentar traerlo a la Madriguera, pero éste declinó la oferta para mantenerse vigente en el futbol europeo.

“No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido, yo personalmente me senté con él, y él me explicó el contexto de su vida tanto personal como profesional, y a pesar de que entiendo de que tiene un gran cariño por Atlas, su afición y la ciudad, Guardado ha declinado venir a Atlas, lo entiendo y no es falta de amor y de cariño, es todo un contexto personal”, reveló el mandamás de Grupo Orlegui.

Irarragorri dejó en claro que la intención de traer a Guardado y a cualquier otro futbolista que se tenga en la agenda va dirigido hacia un proyecto a largo y no a corto plazo.

“Aquí necesitamos gente valiente, de piel gruesa y que entienda que el proyecto va más allá de un torneo, un partido o una Liguilla, que es un proyecto que requiere transformación y esta no sucede de la noche a la mañana», manifestó.

A tan solo dos años de haber debutado en los Zorros, Guardado recibió la oferta del Deportivo La Coruña y ese fue el equipo que serviría como trampolín para proyectarlo a otras tierras y clubes del tamaño del Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y ahora el Betis.

