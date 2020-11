Roger Martínez saldría del América en próximos días

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo indica que Roger Martínez tiene las horas contadas en el América. De acuerdo con John Sutcliffe de ESPN, el delantero colombiano tiene ofertas en Brasil y estaría eligiendo una con tal de desprenderse de la casaca azulcrema.

“La situación de Roger en América nada más no es buena, la actitud, me dicen que no entrena con ganas y que ha pedido salir”, reveló el reportero.

Asimismo, Sutcliffe aseguró que existen tres ofertas del futbol carioca por Martínez, una de ellas del Sao Paolo. Además, dicho balompié cierra registros el próximo 9 de noviembre, por lo que los equipos aún tienen algo de tiempo para hacer las llamadas “compras de pánico”.

Roger Martínez pudo haber salido de las Águilas meses atrás, pero declinó la millonaria oferta que el Inter Miami le propuso y terminó quedándose en Coapa. Al final, ni América ni el jugador se vieron beneficiados con la decisión del cafetalero.

El apodado ‘Tanque’ llegó al América en el Apertura 2018 e inmediatamente salió campeón de Liga, meses después hizo lo propio en la Copa MX y en el Campeón de Campeones.

