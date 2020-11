Tigres: Se va Eduardo Vargas

MONTERREY.- A falta de ser oficial, Tigres se ha desprendido del delantero chileno Eduardo Vargas, quien en los próximos días firmará con el Atlético Mineiro brasileño.

De acuerdo con Mediotiempo, la directiva de Tigres y el Gallo llegaron a un acuerdo y Vargas se unirá al club sudamericano gracias a una compensación de dos millones de dólares.

El atacante andino terminaba su contrato como felino el mes de diciembre y conscientes de que no le ofrecerían una renovación, Tigres aprovechó la oportunidad y logró venderlo al mejor postor, es decir, al Atlético Mineiro, club que según Fox Sports, recibirá en sus instalaciones a Vargas mañana viernes.

El interés del club blanco y negro sobre Edu no es nuevo, recordemos que en primera instancia pretendían llevárselo antes del arranque del Guard1anes 2020, sin embargo las negociaciones se vieron detenidas. No obstante, días atrás las pláticas se retomaron y los brasileños lograron cumplirle el capricho al técnico Jorge Sampaoli, quien conoce a la perfección al ariete chileno que tantas sonrisas logró sacarle en Selección.

