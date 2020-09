Anuncia José María Basanta su retiro

ARGENTINA.- José María Basanta ha notificado públicamente que se retira del futbol a los 36 años de edad.

A través de sus redes sociales, el ‘Sargento’ publicó una emotiva despedida en donde agradeció a todos y cada uno de los clubes con los que tuvo la oportunidad de jugar, destacando los Rayados del Monterrey, de quien fue capitán y pieza clave en la época dorada de dicha institución.

“(Quiero agradecer) a Rayados, donde jugué casi toda mi carrera como jugador profesional, donde viví muchísimas emociones y experiencias inolvidables. Es sin dudas, mi segunda casa y siempre estarán en mi corazón”, compartió el mítico casaca 15.

Del mismo modo, Basanta colgó un especial agradecimiento a Estudiantes de La Plata, equipo con quien debutó en el 2003

“Estudiantes de la Plata, que no solo es el club que me permitió debutar en esta profesión, sino también, el que me formó e inculcó valores y profesionalismo que me han acompañado a lo largo de mi carrera”, apuntó.

‘Chema’ llegó a Rayados en el 2008 y ahí permaneció hasta 2013, pues cumplió el sueño europeo tras jugar en la Fiorentina luego del destacado Mundial de Brasil 2014 realizado. Dos años después regresó a la Sultana, con La Pandilla, quien fue su último equipo y con quien consiguió tres Ligas, una Copa y cuatro Concachampions, cetros que lo hacen un histórico albiazul y del futbol regiomontano en general.

