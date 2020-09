Braun Strowman recordó su dura infancia debido al bullying

ESTADOS UNIDOS.- Hoy lo vemos triunfando en WWE, pero no todo ha sido color de rosa para Braun Strowman, Superestrella de SmackDown que en una entrevista hecha por el programa WWE 24, Wrestlemania: The Show Must Go On, confesó las complicaciones por las que pasó en su niñez.

Strowman contó que siempre ha sido una persona robusta, cosa que hoy le ayuda en su trabajo, pero que le causó muchas burlas en su escuela, a pesar de todos sus intentos por ser amigable con sus compañeros.

“Al crecer, era un niño fornido. Mi mamá no sabía cómo decir que no comiera bocadillos y comí muchos de ellos.

El bullying es algo que está en todo el mundo, no importa que tan grande, fuerte o hermoso seas, hay algún punto en tu vida en donde recibirás burlas. Nunca entendí por qué me molestaban, porque era amistoso, una persona divertida que siempre hacía reír a la gente. Sabía que estaba gordo y lidié con eso, tuve que escucharlo una y otra vez. Eso te desgasta, eventualmente, es complicado hablar de ello”, dijo, entre lágrimas.

El exCampeón Universal de WWE recordó su intención por impactar igual que Hulk Hogan, leyenda del wrestling que marcó a toda una generación.

“Miro desde donde he venido hacía en donde estoy ahora, Dios mío. Cuando era niño quería ser un Hulkmaniaco. Sabía que quería ser una persona como esa, alguien que camina dentro de un vestidor y recibe una reacción inmediata”, señaló.

A pesar de haber perdido el Campeonato Universal de WWE en Summerslam frente a The Fiend, Braun Strowman ha logrado un impacto muy grande en la industria tras comenzar en NXT, fortalecerse en Raw y posteriormente consolidarse en SmackDown.

