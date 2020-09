Luis Ángel Malagón, ¿de futbolista a presidente?

AGUASCALIENTES.- El portero, Luis Ángel Malagón, es protagonista de una auténtica historia de superación personal, en donde, de trabajar en una central de abastos michoacana, llegó a la Primera División de México, debutando con Morelia y ahora, tratando de consolidarse en los Rayos del Necaxa.

No obstante, la ambición de Malagón es aún grande y en entrevista con Ignacio Suárez detalló sus intenciones por representar a un pueblo, ya sea siendo presidente de la República Mexicana o Alcalde en Zamora, Michoacán.

«Me encantaría ser presidente. He visto que cuando andan de políticos van a las colonias más pobres a pedir apoyo y luego ni ‘pelan’ a la gente. México es un país muy vasto, muy rico, y muchas veces no nos fijamos en eso, pudiendo sacar el mayor provecho de la mejor; si así se hiciera México sería otro país», confesó.

«Si no soy presidente de México quiero ser presidente de mi pueblo algún día, de Zamora, Michoacán, y ayudar a mucha gente; si de la tierra se sacan 100 toneladas de papa sacar 200, de repollo, de cilantro. Quizá soy muy ranchero, pero es de corazón, ayudar a mejorar las cosas de mi pueblo», agregó.

Pero antes de eso, el canterano purépecha señaló que una de sus más grandes intenciones es llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, o bien, a la de Norteamérica en 2026.

«De todas maneras yo me visualizo en llámese Qatar 2022 o en el 2026 y trabajaré para estarlo, pero si no me toca que en mí no quede y ya será cuestión de los encargados. Es una competencia muy grande la que se tiene que dar por los nombres que te estoy diciendo. Sé que en algún momento se me va a dar la oportunidad y cuando llegue habrá que aprovecharla», terminó.

Cargando...