‘Decio quería irse de fiesta con los jugadores’: Néstor de la Torre

MÉXICO.- A propósito de todo lo que el equipo de Chivas ha vivido en los últimos días referente al escándalo de Dieter Villalpando, Néstor de la Torre, exdirectivo del Rebaño Sagrado, habló un poco de su experiencia en este tipo de problemas que llegó a tener en Guadalajara, pero también en el Tricolor.

El antiguo director de Selecciones Nacionales confesó lo difícil que fue el tema de la disciplina en el Tri, pues hasta Decio de María, exPresidente de la FMF, solía unirse a los jugadores en algunas fiestas y reuniones.

“En su momento tuve apoyo de Justino (Compean), pero luchar contra alguien que más bien quería ser su amigo (Decio de María) o irse de fiesta con los jugadores, era un problema”, reveló el tapatío a W Radio.

Especificando en el tema de Chivas, de la Torre aseveró que el equipo rojiblanco ha actuado mal en anteriores casos parecidos y todo eso termina por acumularse cual bola de nieve.

“Creo que al principio hay que llevar la fiesta en paz. Vieron que no solucionaron nada y ahí hay que aplicar el reglamento. Hay márgenes que no puedes permitir en un equipo y esos no son negociables”, añadió.

Uno de los problemas con los que tuvo que lidiar Néstor fue con la fiesta que varios seleccionados organizaron en un hotel de Monterrey tras un partido ante la Selección de Colombia en el 2010.

