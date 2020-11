Habrá máxima vigilancia en Chivas

GUADALAJARA.- Con la finalidad de erradicar todo escándalo, la directiva de Chivas tiene un plan de máxima vigilancia que implementará sobre sus futbolistas de cara a la etapa del Repechaje.

De acuerdo con el periodista David Medrano, todos los jugadores rojiblancos ya fueron avisados que una vez entradas las 10:00 pm, no podrán estar fuera de sus casas. A partir de esa hora, gente de Chivas ya recibió el permiso para hablar al hogar de los futbolistas o establecer videollamadas para cerciorarse que todos están descansando.

La próxima semana no hay futbol de Liga MX debido a la Fecha FIFA, pero eso no impedirá que la directiva tapatía ponga sus ojos sobre la plantilla de futbolistas que no hayan sido convocados para el Tricolor.

Estas medidas han sido tomadas a raíz del último escándalo protagonizado por Dieter Villalpando, quien es acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en una fiesta organizada tras el Clásico Tapatío.

