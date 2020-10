Andrés Guardado le pasa la estafeta a Raúl Jiménez

Por: Ricardo Arizmendi

Andrés Guardado, quien vive el ocaso de su carrera con la selección mexicana aseguró que dará lo máximo de sí cada que sea convocado y no dudó en revelar el nombre del jugador que llevará el estandarte en los próximos años.

Guardado, de 34 años, mediocampista del Betis y capitán de la selección, consideró a Raúl Jiménez como uno de los indicados para tomar las riendas del tricolor en el futuro.

“A uno le queda poco tiempo, estamos aquí para ayudar lo que haga falta y hasta que el ‘Tata’ lo vea que uno pueda ser útil, pero ya ellos tienen que tomar ese paso al frente, el mismo Raúl, que para mí es el nuevo líder de esta selección y ojalá que podamos. Lo que siempre se habla, dar ese paso que nos hace falta como fútbol mexicano”, reveló en entrevista para TUDN.

Pese a su veteranía, el canterano del Atlas, no perdió la ambición y sed de éxito y aseguró que planea seguir cumpliendo objetivos con el combinado nacional.

“Siempre hay objetivos que conseguir, no te voy a mentir, no voy a pegar de una falsa humildad. Me gustaría, me encantaría romper los récords que están a mi alcance, es verdad que esta pandemia me vino a molestar un poquito porque ya tengo un año más y me quitó partidos que pude jugar en este año, pero lo voy a intentar”, dijo con sinceridad.

Los mexicanos en Europa fue otro de los temas que habló, deseando que puedan afianzar su lugar en el futbol del Viejo Continente…

“Ojalá ellos se puedan consolidar en el fútbol europeo. Los que ya han tenido tiempo como el Chucky (Hirving Lozano), Tecate (Jesús Corona). El Tecate para mí ya está ‘consolidadísimo’ y el Chucky debe consolidarse en el Napoli, que le ha costado pagar el derecho de piso del cambio de liga y de un equipo más competitivo. Ojalá que cómo empezó esta temporada siga demostrando la calidad que tiene; ellos van a ser los líderes del mañana”, dejó en claro.

