Paco Villa explotó tras nueva ‘cruzazuleada’

CIUDAD DE MÉXICO.- La más reciente derrota del Cruz Azul tocó de forma espantosa los corazones de miles y miles de seguidores cementeros, uno de ellos Paco Villa, narrador estelar de la cadena TUDN.

Al momento de que cayó el cuarto gol de Pumas, el colimense explotó y nombró la debacle como ‘La Madre de las Cruzazuleadas’, pero después, y con la cabeza más fría, Villa expresó su molestia en redes sociales, con un par de tweets en donde lamentó la actitud de su equipo favorito.

«Soy un profesional, y así me ha tocado. Y no cambio el haber transmitido este juego por nada en la vida. Me dolió en el alma, pero lo gocé con el corazón», redactó.

Cruz Azul tenía una ventaja de cuatro goles en la eliminatoria, pero Pumas se levantó en el Olímpico Universitario y con cuatros goles terminó avanzando a la Gran Final gracias a su mejor posición en la tabla.

no mms… no mms… no mms… no mms… no mms… no mms… no mms… no mms… no mms… no mms… no la friegues.

— Paco Villa (@Paco_Villa_) December 7, 2020