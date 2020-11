Elecciones EUA: New York celebró derrota de Donald Trump

NUEVA YORK.- La salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos fue objeto de fiesta en la ciudad de Nueva York, cuyos ciudadanos salieron a las calles a festejar la derrota de su paisano en las elecciones 2020.

Los puntos de reunión fueron varios, empezando por la Trump Tower de Manhattan, hasta terminar en la Grand Army Plaza de Brooklyn.

«Estoy abrumado de alegría. Cada mañana nos sentamos aquí a desayunar y criticamos a Trump, así ha sido durante cuatro años. Conocemos bien a Trump de sus años en Nueva York, y es un sociópata narcisista. Lo odiamos desde que asumió«, dijo el profesor Bernie Jacobs a la agencia AFP.

My brother sent me this video from outside of trump tower💙 in so happy it’s over #bidenharis2020 pic.twitter.com/WM9FyjRWSo

— Mary🎃 (@sinjinwastaken_) November 7, 2020