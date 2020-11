Miguel Herrera descartó acercamientos del Galaxy

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde antes que cesaran a Guillermo Barros Schelotto del banquillo, en el LA Galaxy se hablaba de un supuesto gusto hacia el trabajo de Miguel Herrera, actual técnico del América.

Hoy se puede decir que eso no fue más que un mero rumor, pues luego del Bravos-América, el ‘Piojo’ se encargó de descartar dicha posibilidad asegurando que no ha recibido acercamientos del club angelino.

«Lo del Galaxy son rumores, no ha habido ningún acercamiento hacia mi persona, estoy muy concentrado y conectado con el América, la MLS me atrae, no para dejar al América e irme para allá, pero sí me atrae porque es una liga que está en crecimiento, están haciendo muy bien las cosas», manifestó Herrera.

Consciente de que aún tiene cuatro años de vínculo con la escuadra capitalina, Miguel asumió el reto de seguir dándole títulos a las Águilas y cargando con toda la exigencia que eso significa.

«Si me dicen que me voy a quedar en el América muchos años y voy a estar dando los resultados que la gente exige y la exigencia que tiene este equipo y sigo con la misma estamina para poder hacerlo, seguiré aquí feliz de la vida», apuntó.

Anoche las Águilas ratificaron su ingreso a la Liguilla; actualmente son segundos de la general con 32 puntos.

Cargando...