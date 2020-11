Ricardo Ferretti arremetió contra el arbitraje

MONTERREY.- El Atlas le arrebató dos puntos de última hora a Tigres y eso dejó muy molesto al técnico felino, Ricardo Ferretti, quien salió a conferencia de prensa a expresar toda su ira contra el trabajo arbitral de Jorge Isaac Rojas y compañía.

Corría el minuto 92 y Tigres, logró aumentar su ventaja a 2-0 gracias a André-Pierre Gignac; sin embargo, un supuesto fuera de lugar eliminó el tanto a la brevedad. La jugada no fue revisada en el VAR, Atlas se creció y segundos después anotó el del empate.

De donde sacarían fuera de juego en esta acción, anulan gol a Tigres con el que se ponía el marcador dos por cero. pic.twitter.com/l8ipzYxNWc — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) November 8, 2020

Sobre eso, Ferretti se mostró molesto y tundió al cuerpo arbitral, a quien responsabilizó del empate que dejó a su equipo en zona de repesca.

«El segundo gol que anotamos es legítimo. Hoy cometen una equivocación muy grande, nos mandan a repechaje y le quitan el título de goleo a un jugador por no revisar. Me molesta, me irrita y me encabrona que no lo hayan hecho», sentenció el Bigotón.

‘TUCA’ EXPLOTA CONTRA EL VAR💥 Asegura estar ‘Encabronado’

«Cometen una equivocación muy grande que nos manda a repechaje», dijo Ferretti, y agregó le quitaron el título de goleo a @10APG «Me encabrona que no lo hayan hecho (Revisar la jugada del gol anulado)» 🐯#ADNPlus pic.twitter.com/mnI3LfrzHr — ADN Plus (@adnplusazteca) November 8, 2020

El estratega brasileño aceptó que su equipo no fue contundente, pero al final continuó sus señalamientos contra ‘los hombres de negro’.

«Durante los 90 minutos tuvimos muchas oportunidades de gol que no concretamos, y cuando concretamos con una negligencia nos anulan el gol», puntualizó.

Cabe señalar que dicho gol anulado no solo sacó a Tigres de Liguilla, sino que también impidió que André-Pierre Gignac empatara a Jonathan Rodríguez en la tabla de goleo individual, con 12 dianas.

