‘Tecatito’ Corona se lleva los aplausos en el Holanda-México

HOLANDA.- La figura del encuentro amistoso entre Holanda y México tiene nombre y apellido: Jesús Manuel Corona.

Desde el arranque del partido, el apodado ‘Tecatito’ se colocó como una pesadilla para los defensivos neerlandeses, sobre todo para Owen Wijndal, lateral izquierdo que nunca pudo detener la fantasía del sonorense.

Jugando como extremo derecho, Corona fue la válvula de escape de un Tricolor que dejó un buen sabor de boca en este primer encontronazo correspondiente a la Fecha FIFA del mes de octubre, la cual presentará el próximo martes un compromiso más, ahora ante Argelia.

A base de encares, velocidad, potencia, amagues y desequilibrio, el canterano de Rayados fue objeto de aplausos en las transmisiones del partido y en redes sociales, en donde Miguel Layún destacó que tristemente no ha podido dar el salto a otro club de mayor envergadura.

Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como el!! O me equivoco en mi percepción ???

— Miguel Layun (@Miguel_layun) October 7, 2020