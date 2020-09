Buscará Chávez Jr. reivindicarse ante Mario Cázarez

TIJUANA.- A poco más de dos semanas para que se desarrolle la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Mario Cázarez, ambos pugilistas coincidieron en una videoconferencia en la cual, dieron los pormenores de lo que esperan entregar el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Tijuana.

Tanto Chávez como Cázarez tendrán el reto de elevar su peso a las 175 libras, situación que tomaron sin excusa alguna. De hecho, el exCampeón del Mundo enfatizó que a su padre no le gustaba el rival que había elegido, pues consideraba (y aún considera), que no es lo ideal para alguien que viene saliendo de una lesión y una inactividad importante.

“Es un riesgo (pelear ante Cázarez), está joven y es duro, será una buena pelea. Yo no podía pelear con un desconocido. Tuve un bache, pero soy el mismo y mejor, hay momentos en la carrera en donde uno descansa y a veces en benéfico, me siento en gran momento”, destacó Julio César.

En tanto, Mario Cázarez se dirigió a su rival sin achicarse y afirmó que la pelea será un reto más, como tantos que ha tenido en su vida personal y profesional.

“Listos para la pelea, ojalá fuera hoy. Se negoció en 172, 173 y finalmente mi equipo logró la de 175 libras, aún con esas limitaciones (soy 168), vamos a ganar, vengo del hambre, muchas veces no había que comer, no vengo de la vida resuelta, vengo del hambre y de los retos y este en un reto más”, comentó.

Por último, el nacido en Culiacán dictaminó que su objetivo, además de ganar, será dar espectáculo y ser un hombre que cumpla las expectativas, pues se siente con la confianza de volver a pelear, próximamente, por un título mundial.

“El objetivo es dar una buena pelea, dar espectáculo, mi objetivo es ganar pero en esta etapa no puedo perder y menos ante alguien que es un gran prospecto. En este momento no me va a ganar y seguiré buscando peleas importantes, quiero ser campeón del mundo otra vez, queremos dar la mejor versión que quiere la gente, que me dice mi papá y el Travieso, un Chávez tirando golpes y con mucha condición”, puntualizó.

Esta pelea estará dentro de una cartelera protagonizada por el combate entre dos leyendas mexicanas, Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce, quienes lograron pactar un tercer combate entre sí.

Cargando...