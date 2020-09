‘No verá por donde salirse’: Provoca Julio César Chávez al Travieso

TIJUANA.- Todo está listo para que se realice la tercera batalla entre Julio César Chávez y Jorge Arce; este martes ambos concedieron ante la prensa en una conferencia virtual y se lanzaron fuertes declaraciones que propician a un espectáculo asegurado.

“Agradezco al Gran Campeón por tomarme en cuanta, estoy contento por boxear con mi ídolo y hacer cosas por la gente. Ya van dos pelas con él, esta será la tercera y es hora de darle una ajustadita. La primera pelea yo lo hice de manera voluntaria y siento que fue una pelea más o menos, pero hicimos una revancha en Hermosillo en donde me solté un poco más pero hoy puedo soltar más las manos porque ya se calentó mucho esto”, dijo el Travieso a modo de introducción, ante un Chávez que le respondía incrédulo.

“La diferencia (entre esta y las anteriores peleas) será que le pegaré una chin**, dice que por respeto a la gente no me tira recio y ahora no habrá público, entonces no tendrá excusa, ya en el ring no verá por donde salirse”, le contestó el también analista de Box Azteca.

El exCampeón Mundial en cinco categorías confesó que su padre le ha solicitado que no lastime a Chávez, sin embargo, señaló que lo desobedecerá, pues su intención es pegarle a la Leyenda.

“Te admiro y te respeto, eres mi máximo ídolo pero mi papá está de tu lado y quiere que te respete, pero lo desobedeceré, la gente me tira carrilla que me pegaste, pero estoy entrenando en serio y quiero hacer una gran pelea y darle un regalo a la agente de Hermosillo”, puntualizó.

Esta pelea a cuatro episodios se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en el Hotel Las Torres de Tijuana, recinto que no abrirá sus puertas al público y que además contará con todas las medidas de higiene necesarias para prevenir cualquier tipo de contagio.

