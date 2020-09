‘Los más conocidos son los Tigres’: Samuel Eto’o

ESPAÑA.- En su puesto como embajador de LaLiga, Samuel Eto’o compartió unas palabras vía videoconferencia, referentes al arranque de la temporada 90 de la Primera División Española y ante la presencia de algunos medios mexicanos, la leyenda de Camerún se dio el tiempo para hablar sobre algunos equipos de la Liga MX.

Eto’o, confirmó que uno de los clubes de quienes más se habla en el mundo es de Tigres, quien en la última década destacó por sus fichajes bombas y gran cantidad de títulos logrados.

“Creo que hay muchos clubes ahí, pero los más conocidos son Tigres, en mi época de Barcelona jugamos un partido en Estados Unidos y no me acuerdo. Al que más he seguido es a mi compadre Rafa Márquez, espero que algún día sea el seleccionador de México”, explicó.

🔋 Con actitud y trabajo para encarar la jornada 9. 💪🏼#EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/5atVcQB6WG — Club Tigres Oficial (en Casa 🏠😷) (@TigresOficial) September 7, 2020

El nacido en Duala, afirmó que lleva una buena relación con Rafael Márquez, claro está, desde que coincidieron en Barcelona, en donde compartieron ocho años de carrera, logrando títulos y siendo uno de los equipos más poderosos del mundo.

