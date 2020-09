Minimiza ‘Pollo’ Briseño altercado con Gignac

GUADALAJARA.- Luego de darse a conocer el insulto que Antonio Briseño le lanzó a André-Pierre Gignac, el zaguero mexicano acudió a sus redes sociales y habló de ello de una manera muy natural, argumentando que eso es algo muy común entre colegas.

“En la cancha nos dijimos cosas y nos decimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, yo lo apreció, jugué con él un año y al final del partido fue un saludo, un abrazo y vámonos. Es parte del futbol, él también me dijo cosas que no pienso repetir, pero es parte del futbol para que la gente no se enganche y no hay de otra”, aclaró Briseño en su cuenta de Instagram.

Recientemente, el ‘Pollo’ se ha convertido en una especie de ‘héroe’ tras el “me pelas la ver…” que le dirigió al máximo goleador de Tigres el sábado pasado en su encuentro de jornada 8 del torneo Guard1anes 2020.

“Hey, me pelas la verga” -Palabras inmortales del gran pollo Briseño pic.twitter.com/SBI0A6BVrv — Amigo Chiva (@amigo_chivas) September 6, 2020

