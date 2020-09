Seleccionados ingleses son dados de baja tras ‘aventura’ en hotel de concentración

ISLANDIA.- Escándalo en la Selección de Inglaterra. Previo a su partido ante su similar de Dinamarca, los convocados ingleses, Phil Foden y Mason Greenwood protagonizaron una aventura en el hotel de concentración en la ciudad de Reikiavik, Islandia, la cual, les costó la participación en el siguiente compromiso correspondiente a la Nations League.

Phil Foden and Mason Greenwood have been dropped from the England squad after breaching quarantine rules by inviting women to the team hotel in Iceland: https://t.co/l7yPariuLP pic.twitter.com/0uqwS3FnyA — ESPN FC (@ESPNFC) September 7, 2020

Los futbolistas fueron exhibidos en redes sociales tras meter a su habitación de hotel a las modelos islandesas, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, de 20 años, y su prima, Lara Clausen, de 19 años. Al enterarse de eso, los directivos del equipo de la rosa ‘bajaron del barco’ a los jóvenes futbolistas y los regresaron a Inglaterra de manera separada.

«Hemos tenido que decidir muy rápido para que no tuvieran ninguna interacción con el resto del equipo, ya que no podían viajar o entrenar con el equipo. Viajarán a Inglaterra de vuelta y separados. No ha pasado nada en las áreas comunes del hotel, pero todavía estamos intentando conseguir toda la información.

«Los dos chicos se van a encontrar en una posición en la que se les va a juzgar, pero entienden que lo han hecho mal. Han sido ingenuos«, expresó Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra.

A video has emerged of a Snapchat call between Phil Foden and Mason Greenwood talking to the girls in Iceland [@asammufc] pic.twitter.com/eg64kLCFj5 — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) September 7, 2020

Por su parte, una de las modelos fue entrevistada por Daily Mail y contó lo que sucedió esa noche en el hotel, luego de que Inglaterra venciera 1-0 a Islandia.

“Nos conocimos en línea. Estuve hablando con Mason durante un par de días antes de que vinieran a Islandia. Sabían que tenían que ponerse en cuarentena, pero pensamos que, dado que jugaban contra Islandia, ya habían sido testados antes y estaría bien.

Lára Clausen, önnur tveggja íslenskra kvenna sem heimsóttu ensku landsliðsmennina Phil Foden og Mason Greenwood á hótel þar sem enska liðið dvaldi í gær, hefur viðurkennt að hafa tekið upp myndband af leikmönnunum. https://t.co/EePVOVN69p pic.twitter.com/FKFsHy80xE — mbl.is (@mblfrettir) September 7, 2020

Fue una buena noche la que tuvimos, por supuesto. Los cuatro estábamos pasando tiempo juntos y conociéndonos. Fueron buenos chicos. Realmente muy agradables”, contó Clausen, quien fue finalista en Miss Universo 2019.

Cargando...