Apuñalan en Cancún al exnovio de la madre de Neymar

CANCÚN.- Una visita a las paradisiacas islas de Cancún, México, terminó en un susto mayúsculo para Tiago Ramos, exnovio de la mamá de Neymar que, a través de sus redes sociales, compartió que fue víctima de un apuñalamiento mientras se disponía a comer en un restaurante.

“Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, no sé qué pasó, no hice nada, pero no me dejaron quedarme”, “Esto no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México. Pero volveré“, sentenció la expareja sentimental de Nadine Gonçalves, quien añadió que fueron dos hombres los responsables de la agresión.

Tiago Ramos namorado ou ex namorado da Nadine Mae do Neymar leva facada pelas costas em restaurante em Cancun pic.twitter.com/InEzizvmHB — Antonio Martins (@antoniofortal) December 5, 2020

Como podemos ver, la herida que Ramos sufrió fue bastante aparatosa, ya que luce con una parte de su cuello completamente ensangrentada.

El pasado mes de mayo, el propio Tiago también fue a dar al hospital luego de propinarle un puñetazo a una de las ventanas de su apartamento, todo luego de una discusión que lo hizo perder los estribos.

