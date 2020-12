Confiesa Hugo Sánchez haber gritado de felicidad con voltereta de Pumas

MADRID.- Los colores azul y oro siguen corriendo por las venas de Hugo Sánchez, uno de los máximos ídolos de los Pumas que confesó haberse puesto loco de emoción luego del épico triunfo de su equipo sobre el Cruz Azul en las Semifinales del Guard1anes 2020.

«Me quedé muy contento y quiero confesarles que grité en casa, que ya era de madrugada aquí (Madrid) y desperté a algunos vecinos con los gritos«, confirmó a ESPN.

Sánchez aclaró que le sorprendió la forma en cómo Pumas tomó las cosas en el duelo de Vuelta, que a pesar de ser vital, nunca tomaron las cosas con impulso desenfrenado.

«Me impresionó favorablemente, y en el partido no se desesperaron (en la Semifinal de Vuelta). Lillini no hizo cambios a la desesperada, mantuvieron el orden y eso es lo que más me impactó. Dijimos que iban a pasar a la Final las dos fieras«, apuntó.

