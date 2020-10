Reprueba ‘Matador’ Hernández posible convocatoria de Funes Mori al Tri

MÉXICO.- El tema de un posible llamado a futuro por parte de la Selección Mexicano hacia Rogelio Fues Mori sigue generando todo tipo de comentarios; algunos lo ven con buenos ojos, pero otros todo lo contrario.

En el caso de Luis ‘Matador’ Hernández, histórico delantero del Tricolor, dijo a ESPN que no está de acuerdo con la posibilidad de convocar futbolistas extranjeros y menos al ‘Mellizo’, cosa que además le causa risa.

“Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí”, declaró el veracruzano.

Hernández descartó que Funes Mori sea un elemento top, tan así que resaltó que no ha logrado ganarse un puesto en la Selección de Argentina.

“Es el negocio del futbol. Ya no va a contar como extranjero para Monterrey y le tapas la oportunidad, y no es que sea romántico, pero si vienen extranjeros que vengan pocos y de calidad. ¿Por qué no vienen jugadores de selecciones de Colombia o Argentina?”, puntualizó.

