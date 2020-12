Cruz Azul se disculpa y aficionados lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres días después de lo sucedido en Ciudad Universitaria, el Cruz Azul lanzó un mensaje de arrepentimiento a su afición, quien sigue sin perdonarlo por haber dejado escapar una ventaja de cuatro goles de un partido a otro.

El video publicado en las redes sociales del equipo capitalino engloba un menaje de disculpa, pero también de revancha, pues promete a sus seguidores que siguen en el barco que esa fue la última vez que les fallarán.

«Por ti, celeste, nunca más permitiremos que alguien le falte el respeto a nuestro escudo, volveremos a estar a la altura de nuestra historia, volveremos a ser dignos de ti… volveremos».

«Entendemos lo que sientes, porque nos sentimos exactamente igual que tú, frustrados, desesperados, porque lo que más nos ha dolido en estos últimos 23 años no es perder, sino tener todo para ser campeones», se escucha en el clip a modo de voz en off.

No obstante, el mensaje fue recibido de una manera hostil, a que cientos de aficionados cementeros se han expresado igual de molestos que aquel fatídico domingo, en donde vieron a su equipo caer de forma estrepitosa en la cancha del Olímpico Universitario.

No, no entienden lo que sentimos… Si de verdad sintieran este sentimiento de llevar los colores de un equipo «GRANDE» se la romperían en cada partido. Se que a veces se pierde, pero si es así, que sea peleando en la cancha y no con estas terribles humillaciones.

No Cruz Azul, ustedes no saben como nos sentimos, todas las mentadas de madre la merecen todos los jugadores y cuerpo técnico, nadie se salva, no merecen portar sus colores, no merecen que carguemos playeras con sus apellidos, ojalá esta nueva directiva empiece corriendo a todos.

