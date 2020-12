Paul Aguilar habría rechazado partido de despedida

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema de Paul Aguilar y su salida del América sigue dando mucho de qué hablar, ahora, quien dio su versión de lo sucedido fue Santiago Baños, director deportivo de las Águilas que aseguró que el lateral derecho fue quien se negó a que le celebraran un partido de despedida en homenaje a su trayectoria en el equipo de Coapa.

«Se le propuso jugar la Concacaf y tampoco acepto, todavía el sábado acabando el partido contra Chivas le dije nos vemos el martes para hacerte una despedida y me dijo: ‘mi contrato acabó con el silbatazo final del partido y cada quien a su casa’, esa es su decisión la respetamos y le deseamos el mayor de los éxitos a Paul y que pueda seguir su carrera donde mejor le convenga”, declaró Baños a TUDN.

El directivo aceptó que le propusieron un contrato de seis meses más con sueldo recortado, pero descartó que esa rebaja fuera del 80 por ciento, cosa dicha por Aguilar la semana anterior.

“Yo creo que le pegó el tema de no querer salir o no lo pudo asimilar bien, nosotros le ofrecimos seis meses más de contrato porque no puedes alargarle la carrera a todos los jugadores, no es verdad lo del 80 por ciento, si había un ajuste importante del salario, porque en los últimos años cobró una cantidad importante de sueldo muy bien merecido, hoy que las circunstancias cambian porque es un jugador que ya está en otro plano y tiene edad más avanzada”, comentó.

Al final de todo, Baños agradeció la disposición de Aguilar, quien durante los últimos nueve años se dedicó a honrar lo más grande posible el nombre de América.

“Hay que aclararlo, estamos muy agradecidos con Paul Aguilar por lo que le dio al club, últimos nueve años en la historia de club tienes que meter en algún momento a Paul Aguilar. Siempre será su casa y tendrá las puertas abiertas”, concluyó.

