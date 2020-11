Aficionados se van contra el ‘Chicharito’ y sus nuevas declaraciones

LOS ANGELES.- El que Javier Hernández haya dicho que “es tiempo de descansar” no dejó nada satisfechos a los aficionados al LA Galaxy, quienes volvieron a tundir al delantero por su pobre desempeño en la presente campaña.

El ‘Chicharito’ escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde recordó lo mal que la pasó en su primera temporada dentro del futbol estadounidense, sin embargo, prometió trabajar para revertir la situación, eso sí, después de un descanso.

“La evaluación de esta temporada es completamente negativa comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico. Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que LA Galaxy vuelva al lugar donde merece estar”, redactó el exseleccionado nacional.

Eso trajo como consecuencia que una parte de sus seguidores recriminara sus palabras, sobre todo la oración en donde explicó que “toca descansar”.

«¿Quieres descansar? No hiciste nada en un año», «Bien dices que hay que trabajar y dejarse de mamadas, empieza por ti» y “Lo jodido no es pagarle a alguien para que te haga tener una temporada desastrosa lo jodido es no aceptar que pagaste para volverte soberbio y ególatra”, son un par de comentarios sacados de la publicación hecha por Hernández.

La temporada 2020 del Chicharito en la MLS no fue lo que se esperaba, pues solamente pudo anotar dos goles, por lo que fue totalmente opacado por sus problemas de lesiones.

