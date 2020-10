Jürgen Klopp rindió homenaje a John Lennon

INGLATERRA- El legado musical y cultural que John Lennon dejó al mundo entero jamás podrá apagarse, tan es así que a 40 años de su partida las ofrendas continúan presentándose.

Esta vez el homenaje vino por parte de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool que cantó varios de los éxitos del exintegrante de The Beatles.

Canciones como All you need is love y Yellow Submarine fueron algunas de las entonadas por el estratega alemán de 53 años.

«Algunas de las mejores canciones de la historia. Si todavía estuvieras aquí, tendríamos aún más de ellas. Muchas gracias», comentó en un clip.

𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗟𝗲𝗻𝗻𝗼𝗻 𝟴𝟬 💛 To celebrate John Lennon’s 80th birthday, @LFC manager and John Lennon fan, Jürgen Klopp has sent us this special message #JohnLennon80 🤍 pic.twitter.com/I1E6lo6IYu — VisitLiverpool 💛 (@VisitLiverpool) October 9, 2020

John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York.

Cargando...