Podría TV Azteca quedarse sin NFL

MÉXICO.- El tradicional Ritual NFL transmitido por TV Azteca podría verse interrumpido en esta Temporada 2020.

De acuerdo al periodista Iván Pirrón, la televisora mexicana no ha llegado a un acuerdo con la Liga, y de no llegar, se estaría quedando sin la emoción de las tacleadas en sus transmisiones dominicales.

«Me dicen que si este miércoles no hay arreglo, Azteca se queda sin NFL esta campaña», reveló Pirrón a través de sus redes sociales.

Hasta esta noche, @AztecaDeportes no ha podido llegar a un acuerdo con la NFL para transmitir sus juegos los domingos. Me dicen que si este miércoles no hay arreglo, Azteca se queda sin NFL esta campaña.

Horas críticas.

— Iván Pirrón (@Ivan_Pirron) September 9, 2020