CIUDAD DE MÉXICO, México.- Javier Hernández volvió a causar furor en redes sociales luego de que en su Instagram publicara una foto con su esposa Sarah Kohan y su hijo, en la descripción de esta imagen anunció que será padre por segunda ocasión.

‘’Number 2 is in the oven’’ que traducido al español es algo como ‘El número 2 esta en el horno’.

En dicha foto también se observan imágenes de un ultrasonido para confirmar que Noah (hijo de Javier) será hermano mayor.

