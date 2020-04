Leonardo Fernández habló sobre el interés del Benfica

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Pese a que en Portugal colocaban a Leonardo Fernández como candidato para reforzar al Benfica la próxima temporada, el mediocampista uruguayo tiene claro sus prioridades.

En exclusiva para el programa de radio uruguayo Tirando Paredes, ‘’Leo’’ confirmó que vio lo del cuadro portugues en redes sociales pero de momento su prioridad es que se pueda terminar el Clausura 2020 con el Toluca.

«Vi lo de Benfica en las redes sociales, tienta bastante pero no me puse a pensar. No hablé nada con mi representante. Con todo esto del Coronavirus no se sabe ni cuándo se retoma el campeonato mexicano. Quiero terminarlo”

