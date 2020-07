Jorge Sánchez recibió respaldo de Emilio Azcárraga tras error en la final del Apertura 2019

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Uno de los errores por los que Jorge Sánchez ha sido fuertemente criticado en su etapa como jugador del América es el que hizo ante Rayados en la final del Apertura 2019, aunque varios exigían su salida del club, Emilio Azcárraga, dueño del equipo lo respaldó.

El lateral mexicano reveló en exclusiva para WDeportes que tanto Azcárraga como Santiago Baños se acercaron con él para darle palabras de aliento.

«Recuerdo que Azcárraga se me acerca y me dice que esté tranquilo, que las cosas pasan por algo. Baños se acercó y me dijeron palabras muy buenas que me ayudaron. Más allá de un equipo hay mucho compañerismo»

Sánchez admitió que fue complicado superar ese error por todo lo que significó, pero de momento ha logrado darle la vuelta a la página.

«Fueron cosas complicadas el tema de la Final, fueron temas complicados para mí. Es la primer mala experiencia que he tenido pero son aprendizajes. Ahora ya olvidarme de lo que pasó y enfocarme en mí mismo»



Cargando...