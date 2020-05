Alan Mozo manda guiño a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El joven defensa de Pumas, Alan Mozo habló en exclusiva para TUDN donde reveló que le seduce la posibilidad de jugar para Chivas.

Mozo no se ve jugando en el América, aunque no lo descartó, no es algo que lo termina por convencer mucho.

“Yo crecí con los valores de Pumas y el archirrival y no se pierden. No sé si jugaría en América, la verdad es que no creo, pero siempre hay que ser profesional, pero de querer querer no, pero es un trabajo, a veces hay que ponerlo primero.»

“Chivas es un equipo muy grande, me gusta mucho porque juega con puro mexicano ese es como su ADN y está muy bien porque fomenta el talento mexicano y Cruz Azul Cruz Azul también siento que es un gran equipo, tengo a uno de mis mejores amigos ahí que es ‘Chayo’ Cota, y que me cuenta que es un gran club, un club impresionante que apoya al jugador, a los trabajadores y a las personas, es como te digo un trabajo”

