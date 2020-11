Las curiosas peticiones de Ronaldinho en su paso por el Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ignacio Ambríz, entrenador que coincidió con Ronaldinho un año en el que el brasileño estuvo en Querétaro reveló en exclusiva para The Coaches Voice algunas anecdotas que vivió con el ex jugador del FC Barcelona.

El ex jugador del León aseguró que Ronaldinho le pidió en una ocasión entrenar a las siete de la noche ya que a esa hora »entrenaba mejor».

La respuesta del actual timonel del León fue negativa, ya que la hora de entrenar era a las 10 de la mañana.

Otra situación que »Ronnie» solicitó es que el resto de jugadores le dejaran de pedir que firmaran tantas camisetas.

»Me llegó y me preguntó. ‘Entrenador, ¿por qué no entrenamos mejor a las siete de la noche? A esa hora entreno mejor’. Pero yo le dije que no, que entrenamos a las 10 de la mañana. Eso no cambiaba. Para el equipo fue un impacto muy grande tener una figura de esa envergadura. También entre los jugadores del equipo, un día me pidió que le dijera al resto del plantel que no le pidieran que firmara tantas camisetas.»

