¿Menos minutos para Héctor Herrera? Atlético de Madrid fichó a Geoffrey Kondogbia

MADRID, España.- Se complica cada vez más que Héctor Herrera sea un futbolista recurrente en el Atlético de Madrid y es que el cuadro madrileño habría cerrado el fichaje de Geoffrey Kondogbia, mediocampista francés proveniente del Valencia.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, Kondogbia llegará con los colchoneros por 11 millones de euros más un 10% de porcentaje en su futura venta.

Kondogbia llega para reemplazar a Thomas Partey que recientemente fue vendido al Arsenal de la Premier League.

Geoffrey Kondogbia to Atlético Madrid, here we go! Final fee to Valencia will be €11m + 10% future sale + add ons. Personal terms also agreed. Official soon.

He’ll join Atléti immediatly as Thomas replacement [special rule by La Liga]. ⚪️🔴 #Atleti #transfers @MatteMoretto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2020