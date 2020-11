Quique Setién asegura que Lionel Messi ‘’no es un jugador fácil de gestionar’’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Quique Setién habló en exclusiva para el periodico El País, donde rompió el silencio sobre su paso por el FC Barcelona y lo que fue gestionar a un futbolista de la talla de Lionel Messi.

El ex entrenador del Real Betis aseguró que la exigencia en el futbol de hoy es demasiado alta y que cuando le tocó dirigir al que para él es el mejor futbolista de todos los tiempos como Lionel Messi, se dio cuenta que no es un tipo fácil de gestionar.

«Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo (Messi), es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! ¿Si allí le han aceptado durante años cómo es y no le han cambiado?»

De igual forma, Setién aclaró que Messi es una persona que »es muy reservado» y »no habla mucho» pero al mismo tiempo »hace ver las cosas que él quiere».

