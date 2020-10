Directivos del América molestas por declaraciones de Miguel Herrera contra Gerardo Martino

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Los directivos del América se molestaron fuertemente con Miguel Herrera tras sus declaraciones contra Gerardo Martino y la Selección Mexicana donde aseguraba que sus jugadores sufrían lesiones por la carga de trabajo que les daban en los Microciclos del »Tri».

Cabe destacar que el cuadro azulcrema también busca cuidar los intereses de la selección nacional.

Pese al regaño de la directiva hacia el »Piojo» que ya no diera tanto de qué hablar por polémicas declaraciones, no aprendió y la molestia fue mayor al ver que le dio la nota del día a un medio de comunicación que no es TUDN (Fox Sports).

Cargando...