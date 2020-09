La anécdota de Carlos Salcido con Ronald Koeman, actual entrenador del FC Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Carlos Salcido narró una curiosa anécdota con el actual entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en la etapa cuando el ex jugador mexicano estaba por fichar con el PSV.

En exclusiva para MedioTiempo, el ex Chivas reveló que tuvo sus primeros acercamientos con Koeman previo al mundial de Alemania 2006 donde el timonel holandés le dijo que lo iba a seguir de cerca para ver si lo contrataban para el PSV.

“Yo ya había tenido acercamientos con ellos antes de la Confederaciones, pero en un partido amistoso previo al Mundial, en la cancha del Philips Stadium contra Holanda, ahí platiqué con Koeman”

“En el estadio hay un pasillito para entrar a los vestidores y en ese pasillo me saludó y yo honestamente no lo conocía muy bien. Me saludó, me dijo que él era el técnico del PSV y que me iba a seguir de cerca en el Mundial”

Cargando...