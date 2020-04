‘Me gustaría jugar en el Inter Miami’: Miguel Layún

Por: Luis Garza

El lateral mexicano se mostró con la intención de continuar su carrera en la MLS y específicamente en el equipo de David Beckham.

MONTERREY.- Al parecer, Miguel Arturo Layún busca emular lo conseguido por su excompañero de equipo, Rodolfo Pizarro, quien hace un par de meses firmó un jugoso contrato con el Inter Miami, club de reciente ingreso a la Major League Soccer.

“Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”, dijo el veracruzano en una transmisión en vivo realizada por su coach de performance, Jo Canales.

La conversación de Layún se adentró demasiado, tanto así que reconoció que le gustaría retirarse en América o Rayados; el primero, club en donde tuvo su mejor etapa futbolística, el segundo, actual equipo al cual se ha ido adaptado de menos a más.

“Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar”, comentó Layún.

